Випуск новин за 10:00: Політична реклама в Україні. Ситуація на фронті
У випуску новин за 16 серпня станом на 10:00 – у 2019 році в Україні будуть президентські та парламентські вибори. Більшість партій для реклами використовує гроші, які їм виділила держава. На Сході України проросійські бойовики застосовували гради, двоє наших військових поранено.
Також у випуску:
Київ залило водою, поламало дерева, наразі комунальні служби ліквідовують наслідки негоди.
Одіозний екс-голова ДСНС Сергій Бочковський намагається повернутись на роботу.
ООН вимагає звільнити Сенцова.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі