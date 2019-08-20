Выпуск новостей за 10:00: Поступок жены Нетаньяху. Цены на электроэнергию

В выпуске новостей 20 августа по состоянию на 10:00 – Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара не хотела обидеть Украину, бросив кусочек хлеба на землю. Она даже специально нарядилась в цвета украинского флага перед визитом в Украину. Представитель Президента в Кабмине Герус рассказал, как они будут способствовать снижению стоимости электроэнергии для бизнеса и коммунальных организаций.

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