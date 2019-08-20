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      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 10:00: Поступок жены Нетаньяху. Цены на электроэнергию

      Выпуск новостей 50 Читати новину українською

      В выпуске новостей 20 августа по состоянию на 10:00 – Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара не хотела обидеть Украину, бросив кусочек хлеба на землю. Она даже специально нарядилась в цвета украинского флага перед визитом в Украину. Представитель Президента в Кабмине Герус рассказал, как они будут способствовать снижению стоимости электроэнергии для бизнеса и коммунальных организаций.

      Также в выпуске:

      Недалеко от станции метро "Академгородок" Mercedes сбил девушку и протащил ее на капоте несколько сотен метров.

      Макрон и Путин обсудили украинский вопрос накануне во время двусторонней встречи.

      Неподалеку Павлополя с помощью беспилотника боевики атаковали наши позиции осколочной гранатой ВОГ-25.

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      Теги: Выпуск новостей Андрей Герус Цены Электроэнергия Биньямин Нетаньяху
      Источник: 24 канал
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