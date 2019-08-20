Випуск новин за 10:00: Вчинок дружини Нетаньяху. Ціни на електроенергію

У випуску новин за 20 серпня станом на 10:00 – Біньямін Нетаньяху заявив, що його дружина Сара не хотіла образити Україну, кинувши шматочок хліба на землю. Вона навіть спеціально вбралася в кольори українського прапора перед візитом до України. Представник Президента в Кабміні Герус розповів, як вони сприятимуть зниженню вартості електроенергії для бізнесу і комунальних організацій в 4 рази.

Також у випуску: Неподалік станції метро "Академмістечко" Mercedes збив дівчину і протягнув її на капоті кілька сотень метрів. Макрон і Путін обговорили українське питання напередодні під час двосторонньої зустрічі. Неподалік Павлополя за допомогою безпілотника бойовики атакували наші позиції осколковою гранатою ВОГ-25.

Джерело: 24 канал