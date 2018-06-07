Выпуск новостей за 10:00: Потери на фронте. Осуждение ЧМ-2018 России
В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 10:00 – двое погибших и двое раненых – такие потери понесла Украина на фронте. В конгрессе США осудили проведение чемпионата мира 2018 в России.
Также в выпуске:
В МИД Британии призвали Россию освободить Сенцова, Кольченко, Шумкова и Балуха.
В Европарламенте выпустили интерактивную карту России с тюрьмами, где содержат политзаключенных.
В КНДР уничтожили полигон Ихара.
Источник: 24 канал
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