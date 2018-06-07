Випуск новин за 10:00: Втрати на фронті. Засудження ЧС-2018 Росії
У випуску новин за 7 червня станом на 10:00 – двоє загиблих і двоє поранених – такі втрати понесла Україна на фронті. У конгресі США засудили проведення чемпіонату світу 2018 в Росії.
Також у випуску:
В МЗС Британії закликали Росію звільнити Сенцова, Кольченка, Шумкова та Балуха.
У Європарламенті випустили інтерактивну карту Росії із тюрмами, ду утримують політв'язнів.
У КНДР знищили полігон Іхара.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі