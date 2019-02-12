Выпуск новостей за 10:00 Пожар в Индии. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 10:00 – вследствие пожара в гостинице в индийской столице Нью-Дели погибло по меньшей мере 17 человек, еще 50 удалось спасти. Полиция выясняет причины трагедии. 11 декабря оккупанты все активнее применяли запрещенное вооружение, один украинский военный ранен. Кроме этого, боевики стреляли по мирным жителям близ города Золотое Луганской области.

Также в выпуске: 12 декабря Шевченковский суд в Киеве должен избрать меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которому накануне объявили подозрение в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк. В Эстонии двое граждан передавали секретную информацию российской разведке, их обоих осудили за госизмену и шпионаж. 20-метровые волны и сильный снегопад накрыли американские Гавайи, один человек погиб. В Черкассах участник боевых действий готовится к Паралимпиаде по конному спорту в Токио.