00:12
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Выпуск новостей за 10:00 Пожар в Индии. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 55 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 10:00 – вследствие пожара в гостинице в индийской столице Нью-Дели погибло по меньшей мере 17 человек, еще 50 удалось спасти. Полиция выясняет причины трагедии. 11 декабря оккупанты все активнее применяли запрещенное вооружение, один украинский военный ранен. Кроме этого, боевики стреляли по мирным жителям близ города Золотое Луганской области.

      Также в выпуске:

      12 декабря Шевченковский суд в Киеве должен избрать меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которому накануне объявили подозрение в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк.

      В Эстонии двое граждан передавали секретную информацию российской разведке, их обоих осудили за госизмену и шпионаж.

      20-метровые волны и сильный снегопад накрыли американские Гавайи, один человек погиб.

      В Черкассах участник боевых действий готовится к Паралимпиаде по конному спорту в Токио.

       

      blog_ava
      В спортивном и без макияжа: Тина Кароль поразила внешним видом
      13 февраля
      450
      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Индия Пожар
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      13 февраля , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 55
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      13 февраля , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 140
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      13 февраля , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      169
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      13 февраля , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1965
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      13 февраля , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 98
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Выпуск новостей 15 июля по состоянию на 22:00
       15 июля 2016 , 23:30
      Выпуск новостей за 16:00: Усиленное патрулирование в Киеве. Требования МВФ
       3 ноября 2017 , 16:49
      Выпуск новостей за 19:00: Эффективность работы НАПК. Земля для "псевдоатовца"
       28 января , 20:23
      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Судебное заседание по Мангерe. Частичное разблокирование МЗ
       13 февраля , 23:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук