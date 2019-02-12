Випуск новин за 10:00: Пожежа в Індії. Ситуація на фронті

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Також у випуску: 12 грудня Шевченківський суд у Києві має обрати запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якому напередодні оголосили підозру в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. У Естонії двоє громадян передавали секретну інформацію російській розвідці, їх обох засудили за держзраду та шпигунство. 20-метрові хвилі та сильний снігопад накрили американські Гаваї, одна людина загинула. У Черкасах учасник бойових дій готується до паралімпіади з кінного спорту в Токіо.