Выпуск новостей за 10:00: Пожары в Греции. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 10:00 – в Греции бушуют сильные лесные пожары, из-за чего идет эвакуация местных жителей и туристов из отелей и пляжей в опасных зонах. Огонь пытаются обуздать сотни пожарных. Двенадцать обстрелов за сутки – враг не прекращает атаки по украинским армейцам. Горячо было почти по всей линии фронта.

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Обмен пленными между Украиной и Россией может состояться до конца недели. Такие прогнозы озвучил адвокат россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин.

В Херсоне спасатели вытащили из воды девушку, которую унесло в море на матрасе.

Подготовка к старту нового политического сезона продолжается. Сегодня новоизбранные парламентарии снова собираются на заседание подготовительной группы. Там они будут раздавать портфели.