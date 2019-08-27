Випуск новин за 10:00: Пожежі в Греції. Ситуація на фронті

У випуску новин за 27 серпня станом на 10:00 – у Греції вирують сильні лісові пожежі, через що триває евакуація місцевих жителів та туристів з готелів і пляжів у небезпечних зонах. Вогонь намагаються приборкати сотні пожежників. Дванадцять обстрілів за добу – ворог не припиняє атаки по українських армійцях. Гаряче було майже по всій лінії фронту.

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