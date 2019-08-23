Выпуск новостей за 10:00: Празднование Дня флага Украины. Дело об убийстве Сергиенко

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 10:00 – в Киеве Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия желто-голубого флага в День Государственного флага Украины. В Черкассах суд отпустил организатора убийства журналиста Василия Сергиенко.

Также в выпуске: Пророссийские боевики продолжают игнорировать режим тишины и наоборот – увеличили активность. Они 13 раз открывали огонь, в результате двое украинских бойцов ранены. Страшное ДТП случилось в Киеве – белый внедорожник на бешеной скорости переехал мать с ребенком. Сегодня в Киеве с 7:00 и до окончания мероприятий по случаю Дня флага нельзя проехать по Крещатику.

Источник: 24 канал