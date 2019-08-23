Выпуск новостей за 10:00: Празднование Дня флага Украины. Дело об убийстве Сергиенко
В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 10:00 – в Киеве Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия желто-голубого флага в День Государственного флага Украины. В Черкассах суд отпустил организатора убийства журналиста Василия Сергиенко.
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Источник: 24 канал
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