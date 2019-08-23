Випуск новин за 10:00: Святкування Дня прапора України. Справа щодо вбивства Сергієнка

У випуску новин за 23 серпня станом на 10:00 – у Києві Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття жовто-блакитного стягу до Дня Державного прапора України. У Черкасах суд відпустив організатора вбивства журналіста Василя Сергієнка.

Також у випуску: Проросійські бойовики продовжують ігнорувати режим тиші і навпаки – збільшили активність. Вони 13 разів відкривали вогонь, в результаті двоє українських бійців поранені. Страшна ДТП трапилася у Києві – білий позашляховик на шаленій швидкості переїхав матір з дитиною. Сьогодні в Києві із 7:00 і до закінчення заходів з нагоди Дня прапора не можна проїхати Хрещатиком.

Джерело: 24 канал