Випуск новин за 10:00: Святкування Дня прапора України. Справа щодо вбивства Сергієнка
У випуску новин за 23 серпня станом на 10:00 – у Києві Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття жовто-блакитного стягу до Дня Державного прапора України. У Черкасах суд відпустив організатора вбивства журналіста Василя Сергієнка.
Також у випуску:
Проросійські бойовики продовжують ігнорувати режим тиші і навпаки – збільшили активність. Вони 13 разів відкривали вогонь, в результаті двоє українських бійців поранені.
Страшна ДТП трапилася у Києві – білий позашляховик на шаленій швидкості переїхав матір з дитиною.
Сьогодні в Києві із 7:00 і до закінчення заходів з нагоди Дня прапора не можна проїхати Хрещатиком.
Джерело: 24 канал
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