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      Выпуск новостей за 10:00: Природный феномен в США. Погода в Украине

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 10:00 – на реке в американском городе Вестбрук образовался огромный ледяной диск, который вращается. Его диаметр – более 90 метров. Ученые объяснили, что причиной возникновения редкого явления является перепад температур в воде. Синоптики рассказали, что 18 января в Украине ожидается плюсовая температура воздуха. Но ночью похолодает.

      Также в выпуске:

      Во Львове открыли мультимедийную выставку музыкальных инструментов.

      Как кандидаты в президенты обходят избирательное законодательство.

      СБУ задержала российскую пропагандистку, которую депортировали из России.

      В Минздраве сообщили, что с начала эпидемсезона в Украине от гриппа умерли 19 украинцев.

      Теги: Новости Украины Новости США Погода Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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