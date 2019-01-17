Выпуск новостей за 10:00: Природный феномен в США. Погода в Украине

В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 10:00 – на реке в американском городе Вестбрук образовался огромный ледяной диск, который вращается. Его диаметр – более 90 метров. Ученые объяснили, что причиной возникновения редкого явления является перепад температур в воде. Синоптики рассказали, что 18 января в Украине ожидается плюсовая температура воздуха. Но ночью похолодает.

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