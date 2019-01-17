Випуск новин за 10:00: Природний феномен у США. Погода в Україні

У випуску новин за 17 січня станом на 10:00 – на річці у американському місті Вестбрук утворився велетенський крижаний диск, який обертається. Його діаметр – понад 90 метрів. Вчені пояснили, що причиною виникнення рідкісного явища є перепад температур у воді. Синоптики розповіли, що 18 січня в Україні очікується плюсова температура повітря. Та вночі похолодає й на Водохреща знову вдарять морози.

Також у випуску: У Львові відкрили мультимедійну виставку музичних інструментів. Як кандидати у президенти обходять виборче законодавство. СБУ затримала російську пропагандистку, яку депортували з Росії. У МОЗ повідомили, що з початку епідемсезону в Україні від грипу померли 19 українців.