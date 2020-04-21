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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ НЕФТЬ

      Выпуск новостей за 10:00: Продление карантина. COVID-19 в Беларуси.

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 10:00 – карантин в Украине могут продлить минимум до 12 мая. Однако в Минздраве будут предлагать его смягчить. За сутки в Беларуси заболели COVID-19 1500 человек. Теперь в стране насчитывается более 6 тысяч больных.

      Також у випуску: 

      На Буковині з підозрою на COVID-19 помер 20-річний хлопець.

      У Чорнобильській зоні майже 1500 вогнеборців ліквідовують пожежу.

      Кількість жертв найкривавішої стрілянини в історії Канади зросла до 19.

      Теги: Новости Беларуси Выпуск новостей
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