Выпуск новостей за 10:00: Продление карантина. COVID-19 в Беларуси.
В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 10:00 – карантин в Украине могут продлить минимум до 12 мая. Однако в Минздраве будут предлагать его смягчить. За сутки в Беларуси заболели COVID-19 1500 человек. Теперь в стране насчитывается более 6 тысяч больных.
Також у випуску:
На Буковині з підозрою на COVID-19 помер 20-річний хлопець.
У Чорнобильській зоні майже 1500 вогнеборців ліквідовують пожежу.
Кількість жертв найкривавішої стрілянини в історії Канади зросла до 19.
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