Випуск новин за 10:00: Продовження карантину. COVID-19 у Білорусі.
У випуску новин за 21 квітня станом на 10:00 – карантин в Україні можуть продовжити щонайменше до 12 травня. Однак у МОЗ пропонуватимуть його пом'якшити. За добу в Білорусі захворіли на COVID-19 1500 людей. Тепер у країні налічується понад 6 тисяч хворих.
Також у випуску:
На Буковині з підозрою на COVID-19 помер 20-річний хлопець.
У Чорнобильській зоні майже 1500 вогнеборців ліквідовують пожежу.
Кількість жертв найкривавішої стрілянини в історії Канади зросла до 19.
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