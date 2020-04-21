Випуск новин за 10:00: Продовження карантину. COVID-19 у Білорусі.

У випуску новин за 21 квітня станом на 10:00 – карантин в Україні можуть продовжити щонайменше до 12 травня. Однак у МОЗ пропонуватимуть його пом'якшити. За добу в Білорусі захворіли на COVID-19 1500 людей. Тепер у країні налічується понад 6 тисяч хворих.

Також у випуску: На Буковині з підозрою на COVID-19 помер 20-річний хлопець. У Чорнобильській зоні майже 1500 вогнеборців ліквідовують пожежу. Кількість жертв найкривавішої стрілянини в історії Канади зросла до 19.