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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ НАФТА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ НАФТА

      Випуск новин за 10:00: Продовження карантину. COVID-19 у Білорусі.

      Випуск новин -

      У випуску новин за 21 квітня станом на 10:00 – карантин в Україні можуть продовжити щонайменше до 12 травня. Однак у МОЗ пропонуватимуть його пом'якшити. За добу в Білорусі захворіли на COVID-19 1500 людей. Тепер у країні налічується понад 6 тисяч хворих.

      Також у випуску: 

      На Буковині з підозрою на COVID-19 помер 20-річний хлопець.

      У Чорнобильській зоні майже 1500 вогнеборців ліквідовують пожежу.

      Кількість жертв найкривавішої стрілянини в історії Канади зросла до 19.

      Теги: Новини Білорусі Випуск новин
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