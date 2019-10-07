Выпуск новостей за 10:00: Прогноз заболеваний в Украине. Снег в Карпатах

В выпуске новостей за 7 октября по состоянию на 10:00 – по прогнозам эпидемиологов, в течение следующего сезона гриппом в Украине переболеют почти шесть миллионов украинцев. В Карпатах щедро снежит на горнолыжных курортах, Черногорском хребте, Свидовце и Боржаве. Синоптики же прогнозируют существенные заморозки на Западе.

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