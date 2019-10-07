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      Выпуск новостей за 10:00: Прогноз заболеваний в Украине. Снег в Карпатах

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 октября по состоянию на 10:00 – по прогнозам эпидемиологов, в течение следующего сезона гриппом в Украине переболеют почти шесть миллионов украинцев. В Карпатах щедро снежит на горнолыжных курортах, Черногорском хребте, Свидовце и Боржаве. Синоптики же прогнозируют существенные заморозки на Западе.

      Также в выпуске:

      10-летний Ярослав Жмых помог спасти своего друга из пруда – за этот героический поступок мальчика наградили отличием "За спасенную жизнь".

      На Винниччине коммунальщики рыли траншею, вдруг один из рабочих поскользнулся и упал в яму. К счастью, он обошелся лишь испугом.

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится в Верховный суд, чтобы Brexit при любых условиях таки состоялся в обещанный срок.

      Страшная авария произошла на автогонках в Черкассах: один из участников не справился с управлением и въехал в зрителей.

       

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      Теги: Новости Украины Погода Выпуск новостей Карпаты
      Источник: 24 канал
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