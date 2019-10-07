Випуск новин за 10:00: Прогноз захворювань в Україні. Сніг у Карпатах

У випуску новин за 7 жовтня станом на 10:00 – за прогнозами епідеміологів, упродовж наступного сезону на грип в Україні перехворіють майже шість мільйонів українців. У Карпатах щедро заснІжило на гірськолижних курортах, Чорногірському хребті, Свидовці та Боржаві. Синоптики ж прогнозують суттєві заморозки на Заході.

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