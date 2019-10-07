11:39
7 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – жертва пєрєстройкі. Калмицькі бандерівці постали в РФ
      Вєсті Кремля
      18:53, 5 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився
      Вєсті.UA
      19:43, 5 жовтня
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, 4 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО – ГОЛОВКІН

      Випуск новин за 10:00: Прогноз захворювань в Україні. Сніг у Карпатах

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 жовтня станом на 10:00 – за прогнозами епідеміологів, упродовж наступного сезону на грип в Україні перехворіють майже шість мільйонів українців. У Карпатах щедро заснІжило на гірськолижних курортах, Чорногірському хребті, Свидовці та Боржаві. Синоптики ж прогнозують суттєві заморозки на Заході.

      Також у випуску: 

      10-річний Ярослав Макуха допоміг врятувати свого друга зі ставка – за цей героїчний вчинок хлопчика нагородили відзнакою "За врятоване життя".

      На Вінниччині комунальники рили траншею, раптом один з робітників підковзнувся та впав у яму. На щастя, він обійшовся лише переляком.

      Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернеться до Верховного суду аби Brexit за будь-яких умов таки відбувся в обіцяний термін.

      Страшна аварія відбулась на автоперегонах у Черкасах: один з учасників не впорався із керуванням та в'їхав у глядачів.

       

      blog_ava
      Всесвітній тиждень космосу: 7 цікавих фактів про Україну і космонавтику
      сьогодні
      7960
      Теги: Новини України Випуск новин Погода Карпати
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      сьогодні , 11:30 Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      Ярослав Гришин 25
      Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа
      сьогодні , 08:01 Головні новини 6 жовтня: віча проти формули Штайнмаєра і Луценко в історії з імпічментом Трампа
      Ірина Вихрущ 3355
      Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      6 жовтня , 22:00 Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      Блоги тижня 566
      Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      6 жовтня , 20:03 Найсмішніші меми тижня: пригоди Шуфрича і Киви в Раді та місія Тома Круза в Україні
      Ірина Вихрущ 6625
      Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      6 жовтня , 20:00 Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      Олександра Дрік 535
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук