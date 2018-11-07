Выпуск новостей за 10:00: Протест перевозчиков. Выборы в США
В выпуске новостей 7 ноября по состоянию на 10:00 – под зданием Министерства инфраструктуры собрались перевозчики, они требуют отставки председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка. Республиканская партия американского президента по итогам промежуточных выборов, кажется, теряет большинство в нижней палате Конгресса США.
Также в выпуске:
В Солсбери наконец открыли ресторан, где накануне отравления обедали Скрипали.
Сегодня будут прощаться с Екатериной Гандзюк, после проведения необходимых экспертиз тело женщины доставят из столицы в ее родной Херсон.
В Украине появился общественный совет международных экспертов, теперь они будут отбирать антикоррупционный судей.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии