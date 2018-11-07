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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 10:00: Протест перевозчиков. Выборы в США

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей 7 ноября по состоянию на 10:00 – под зданием Министерства инфраструктуры собрались перевозчики, они требуют отставки председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка. Республиканская партия американского президента по итогам промежуточных выборов, кажется, теряет большинство в нижней палате Конгресса США.

      Также в выпуске:

      В Солсбери наконец открыли ресторан, где накануне отравления обедали Скрипали.

      Сегодня будут прощаться с Екатериной Гандзюк, после проведения необходимых экспертиз тело женщины доставят из столицы в ее родной Херсон.

      В Украине появился общественный совет международных экспертов, теперь они будут отбирать антикоррупционный судей.

      Теги: протесты Новости США Министерство инфраструктуры Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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