Выпуск новостей за 10:00: Протест перевозчиков. Выборы в США

В выпуске новостей 7 ноября по состоянию на 10:00 – под зданием Министерства инфраструктуры собрались перевозчики, они требуют отставки председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка. Республиканская партия американского президента по итогам промежуточных выборов, кажется, теряет большинство в нижней палате Конгресса США.

Также в выпуске:

В Солсбери наконец открыли ресторан, где накануне отравления обедали Скрипали.

Сегодня будут прощаться с Екатериной Гандзюк, после проведения необходимых экспертиз тело женщины доставят из столицы в ее родной Херсон.

В Украине появился общественный совет международных экспертов, теперь они будут отбирать антикоррупционный судей.