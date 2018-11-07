Випуск новин за 10:00: Протест перевізників. Вибори у США
У випуску новин за 7 листопада станом на 10:00 – під будівлею Міністерства інфраструктури зібралися перевізники, вони вимагають відставки голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка. Республіканська партія американського президента за підсумками проміжних виборів, здається, втрачає більшість у нижній палаті Конгресу США.
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Джерело: 24 канал
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