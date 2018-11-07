12:03
7 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Новий провал Кримського мосту. Рогозін на Луні
      Вєсті Кремля
      22:32, 6 листопада
      Вєсті.UA. 50 відтінків депутатів. Чарівний ліфт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:31, 6 листопада
      У змові з державою: як майно "Електронмашу" стало власністю родини його керівників
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші модельні агентства
      Згадати все
      23:10, 6 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Випуск новин за 10:00: Протест перевізників. Вибори у США

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 листопада станом на 10:00 – під будівлею Міністерства інфраструктури зібралися перевізники, вони вимагають відставки голови Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка. Республіканська партія американського президента за підсумками проміжних виборів, здається, втрачає більшість у нижній палаті Конгресу США.

      Також у випуску:

      У Солсбері нарешті відкрили ресторан, де напередодні отруєння обідали Скрипалі.

      Сьогодні прощатимутся з Катериною Гандзюк, після проведення необхідних експертиз тіло жінки доставлять зі столиці у її рідний Херсон.

      В Україні з'явилась громадська рада міжнародних експертів, тепер вони відбиратимуть антикорупційний суддів.

      Теги: протести Новини США Випуск новин Міністерство інфраструктури
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      сьогодні , 12:00 Чи заборонять цивільним українцям носити камуфляж?
      Ольга Бродська
      Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      6 листопада , 14:03 Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
      Нафтова помста: наскільки санкції США проти Ірану ефективні та на що вплинуть
      сьогодні , 11:05 Нафтова помста: наскільки санкції США проти Ірану ефективні та на що вплинуть
      Борис Немировський
      101 рік з дня Жовтневого перевороту: криваві наслідки для України
      сьогодні , 10:01 101 рік з дня Жовтневого перевороту: криваві наслідки для України
      Настя Сукач 7689
      Вибори ватажків ОРДЛО: чому Путін змінив тактику і чим це загрожує
      сьогодні , 09:01 Вибори ватажків ОРДЛО: чому Путін змінив тактику і чим це загрожує
      Інна Жолобович
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук