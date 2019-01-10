Выпуск новостей за 10:00: Протест в Лондоне. Курьез с пограничником

В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 10:00 – украинцы в Лондоне устроили акцию протеста "Путин убивает", чтобы привлечь внимание к войне на Донбассе. Инспектор пограничной службы пункта пропуска "Лужанка", что на Закарпатье, пытался съесть взятку во время задержания.

Также в выпуске: В Украину вернулся моряк из Ирана, которому грозила смертная казнь. Турист, который еще на Сочельник потерялся в Карпатах, вышел на связь. Морозы, метели и гололед от сегодняшнего дня накроют Украину, их из Европы принес циклон Бенджамин. Под давлением граждан в Полтаве наконец взяли под арест ресторатора, которая на своем внедорожнике насмерть сбила подростка.