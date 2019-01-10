Випуск новин за 10:00: Протест у Лондоні. Курйоз з прикордонником

У випуску новин за 10 січня станом на 10:00 – українці у Лондоні влаштували акцію протесту "Путін вбиває", аби привернути увагу до війни на Донбасі. Інспектор прикордонної служби пункту пропуску "Лужанка", що на Закарпатті, намагався з'їсти хабар під час затримання.

Також у випуску: До України повернувся моряк з Ірану, якому загрожувала смертна кара. Турист, який ще на Святвечір загубився у Карпатах, вийшов на зв'язок. Морози, хуртовини та ожеледь відсьогодні накриють Україну, їх з Європи приніс циклон Бенджамін. Під тиском громадян у Полтаві нарешті взяли під арешт рестораторку, яка на своєму позашляховику на смерть збила підлітка.