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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ
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      Випуск новин за 10:00: Протест у Лондоні. Курйоз з прикордонником

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 січня станом на 10:00 – українці у Лондоні влаштували акцію протесту "Путін вбиває", аби привернути увагу до війни на Донбасі. Інспектор прикордонної служби пункту пропуску "Лужанка", що на Закарпатті, намагався з'їсти хабар під час затримання.

      Також у випуску:

      До України повернувся моряк з Ірану, якому загрожувала смертна кара.

      Турист, який ще на Святвечір загубився у Карпатах, вийшов на зв'язок.

      Морози, хуртовини та ожеледь відсьогодні накриють Україну, їх з Європи приніс циклон Бенджамін.

      Під тиском громадян у Полтаві нарешті взяли під арешт рестораторку, яка на своєму позашляховику на смерть збила підлітка.

      Теги: Випуск новин Хабар Протести
      Джерело: 24 канал
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