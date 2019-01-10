Випуск новин за 10:00: Протест у Лондоні. Курйоз з прикордонником
У випуску новин за 10 січня станом на 10:00 – українці у Лондоні влаштували акцію протесту "Путін вбиває", аби привернути увагу до війни на Донбасі. Інспектор прикордонної служби пункту пропуску "Лужанка", що на Закарпатті, намагався з'їсти хабар під час затримання.
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Джерело: 24 канал
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