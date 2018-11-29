Выпуск новостей за 10:00: Протест в Мариуполе. Государственная измена крымских чиновников

В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 10:00 – жители Мариуполя протестуют против агрессивных действий России в Азовском море. Они призывают Москву отпустить пленных украинских моряков и разблокировать Керченский пролив. Крымских чиновников и судей, которые перешли на сторону оккупантов, будут судить за государственную измену. Им грозит до 15 лет заключения.

Также в выпуске: В МВФ подтвердили готовность работать с Украиной. Временная следственная комиссия проведет выездное заседание по делу Екатерины Гандзюк в Херсоне. В Минфине в Киеве вспыхнул пожар.