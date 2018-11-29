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      Выпуск новостей за 10:00: Протест в Мариуполе. Государственная измена крымских чиновников

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 10:00 – жители Мариуполя протестуют против агрессивных действий России в Азовском море. Они призывают Москву отпустить пленных украинских моряков и разблокировать Керченский пролив. Крымских чиновников и судей, которые перешли на сторону оккупантов, будут судить за государственную измену. Им грозит до 15 лет заключения.

      Также в выпуске:

      В МВФ подтвердили готовность работать с Украиной.

      Временная следственная комиссия проведет выездное заседание по делу Екатерины Гандзюк в Херсоне.

      В Минфине в Киеве вспыхнул пожар.

       

       

      Теги: Новости Крыма Украина – Россия Выпуск новостей Новости Мариуполя
      Источник: 24 канал
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