Выпуск новостей за 10:00: Протест в Мариуполе. Государственная измена крымских чиновников
В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 10:00 – жители Мариуполя протестуют против агрессивных действий России в Азовском море. Они призывают Москву отпустить пленных украинских моряков и разблокировать Керченский пролив. Крымских чиновников и судей, которые перешли на сторону оккупантов, будут судить за государственную измену. Им грозит до 15 лет заключения.
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Источник: 24 канал
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