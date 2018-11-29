Випуск новин за 10:00: Протест у Маріуполі. Державна зрада кримських чиновників

У випуску новин за 29 листопада станом на 10:00 – мешканці Маріуполя протестують проти агресивних дій Росії в Азовському морі. Вони закликають Москву відпустити полонених українських моряків та розблокувати Керченську протоку. Кримських посадовців та суддів, які перейшли на бік окупанта, судитимуть за державну зраду. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Також у випуску: У МВФ підтвердили готовність працювати з Україною. Тимчасова слідча комісія проведе виїзне засідання у справі Катерини Гандзюк в Херсоні. У Мінфіні в Києві спалахнула пожежа.