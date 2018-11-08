Выпуск новостей за 10:00: Протесты "евробляхеров". Корь в Украине

В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 10:00 – протест продолжается, в центре Киева сегодня снова будет затруднено движение, там продолжают митинговать владельцы авто на еврономерах. Украину охватила эпидемия этой вирусной инфекционной болезни, медики уже заявляют, что показатели заболевания корью могут быть самыми высокими за последние 27 лет.

Также в выпуске: В Крыму ОМОНовцы ворвались в дом крымского татарина Аблялима Аблямитова. На Донбассе трое украинских военных ранены, российские наемники за прошедшие сутки почти 2 десятка раз открывали огонь по нашим позициям. В Зимбабве в резульата ДТП погибло 47 человек, среди них двое детей.