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      Випуск новин за 10:00: Протести "євробляхерів". Кір в Україні

      Випуск новин 100 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 листопада станом на 10:00 – протест триває, центром Києва сьогодні знову буде ускладнений рух, там продовжують мітингувати власники авто на єврономерах. Україну охопила епідемія цієї вірусної інфекційної хвороби, медики вже заявляють, що показники захворювання на кір можуть бути найвищими за останні 27 років.

      Також у випуску:

      В Криму ОМОНівці увірвалися в дім кримського татарина Абляліма Аблямітова.

      На Донбасі троє українських військових поранені, російські найманці минулої доби майже 2 десятки разів відкривали вогонь по наших позиціях.

      У Зімбабве в резульаті ДТП загинуло 47 людей, серед них двоє дітей.

      Теги: Новини України Авто на єврономерах Випуск новин Кір Авто Дороги Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
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