Выпуск новостей за 10:00: Протесты фермеров. Снег в Чикаго

В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 10:00 – "нет распродаже украинской земли" – с такими лозунгами фермеры перекрывали дороги, задействовали даже спецтехнику. Чтобы достучаться до правительства, фермеры готовы блокировать дороги в разных уголках страны и даже Раду. Сильный снегопад заблокировал аэропорт Чикаго, из-за осадков там отменили почти 900 рейсов.

Также в выпуске: Трамп пообещал обнародовать стенограмму первого телефонного разговора с Зеленским. Боец, харьковский художник Юрий Нерослик, вскоре закончит свое 900-ое полотно. Проблемы с трафиком, закрытые университеты и новые баррикады – в Гонконге возобновились акции протеста.