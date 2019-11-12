Выпуск новостей за 10:00: Протесты фермеров. Снег в Чикаго
В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 10:00 – "нет распродаже украинской земли" – с такими лозунгами фермеры перекрывали дороги, задействовали даже спецтехнику. Чтобы достучаться до правительства, фермеры готовы блокировать дороги в разных уголках страны и даже Раду. Сильный снегопад заблокировал аэропорт Чикаго, из-за осадков там отменили почти 900 рейсов.
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