13:44
12 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и искусственный интеллект против бюрократии. Медицина по-русски
      Вєсті Кремля
      23:11, 11 ноября
      Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"
      Вєсті.UA
      21:07, 11 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО

      Выпуск новостей за 10:00: Протесты фермеров. Снег в Чикаго

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 ноября по состоянию на 10:00 – "нет распродаже украинской земли" – с такими лозунгами фермеры перекрывали дороги, задействовали даже спецтехнику. Чтобы достучаться до правительства, фермеры готовы блокировать дороги в разных уголках страны и даже Раду. Сильный снегопад заблокировал аэропорт Чикаго, из-за осадков там отменили почти 900 рейсов.

      Также в выпуске:

      Трамп пообещал обнародовать стенограмму первого телефонного разговора с Зеленским.

      Боец, харьковский художник Юрий Нерослик, вскоре закончит свое 900-ое полотно.

      Проблемы с трафиком, закрытые университеты и новые баррикады – в Гонконге возобновились акции протеста.

      blog_ava
      Завтрак в микроволновке: три вкусных рецепта
      сегодня
      2523
      Теги: Выпуск новостей Рынок земли Протесты Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      сегодня , 12:00 Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      Павло Казарін 224
      "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      сегодня , 10:00 "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      Під обкладинкою 321
      Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      сегодня , 08:40 Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      Блог Соцмережі 1187
      Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса, референдум о рынке земли, задержание Писарука
      сегодня , 08:01 Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса, референдум о рынке земли, задержание Писарука
      Ірина Вихрущ 1453
      Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      11 ноября , 22:00 Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      Блог Медіа 1373
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук