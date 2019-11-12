Випуск новин за 10:00: Протести фермерів. Сніг у Чикаго

У випуску новин за 12 листопада станом на 10:00 – "ні розпродажу української землі" – із такими гаслами фермери перекривали дороги, задіяли навіть спецтехніку. Щоб достукатися до уряду, фермери готові блокувати дороги в різних куточках країни і навіть Раду. Сильний снігопад заблокував аеропорт Чикаго, через опади там скасували майже дев'ятсот рейсів.

Також у випуску: Трамп пообіцяв оприлюднити стенограму першої телефонної розмови з Зеленським. Боєць, харківський художник Юрій Нерослик незабаром закінчить своє дев'ятисоте полотно. Проблеми з трафіком, закриті університети та нові барикади – у Гонконгу відновилися акції протесту.