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      Випуск новин за 10:00: Протести фермерів. Сніг у Чикаго

      Випуск новин 4

      У випуску новин за 12 листопада станом на 10:00 – "ні розпродажу української землі" – із такими гаслами фермери перекривали дороги, задіяли навіть спецтехніку. Щоб достукатися до уряду, фермери готові блокувати дороги в різних куточках країни і навіть Раду. Сильний снігопад заблокував аеропорт Чикаго, через опади там скасували майже дев'ятсот рейсів.

      Також у випуску:

      Трамп пообіцяв оприлюднити стенограму першої телефонної розмови з Зеленським.

      Боєць, харківський художник Юрій Нерослик незабаром закінчить своє дев'ятисоте полотно.

      Проблеми з трафіком, закриті університети та нові барикади – у Гонконгу відновилися акції протесту.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Ринок землі Протести Випуск новин
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