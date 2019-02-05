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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Выпуск новостей за 10:00: Протесты в Венесуэле. Авария поезда в Канаде

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 10:00 – в Венесуэле не утихают протесты против диктатуры. Действующий президент Николас Мадуро заручается поддержкой России и вооружает армию. В провинции Британская Колумбия недалеко от города Калгари товарный поезд сошел с рельсов. Трое человек погибли: инженер поезда, проводник и его стажер.

      Также в выпуске:

      За последние сутки пророссийские боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      В Китае встречают Новый год – самый длинный и самый важный праздник в Восточной культуре.

      На Киевщине в результате пожара сгорело 12 квартир.

      Теги: Железная дорога Протесты Венесуэла Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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