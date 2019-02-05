Выпуск новостей за 10:00: Протесты в Венесуэле. Авария поезда в Канаде

В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 10:00 – в Венесуэле не утихают протесты против диктатуры. Действующий президент Николас Мадуро заручается поддержкой России и вооружает армию. В провинции Британская Колумбия недалеко от города Калгари товарный поезд сошел с рельсов. Трое человек погибли: инженер поезда, проводник и его стажер.

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