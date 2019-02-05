Випуск новин за 10:00: Протести у Венесуелі. Аварія потяга у Канаді
У випуску новин за 5 лютого станом на 10:00 – у Венесуелі не вщухають протести проти диктатури. Чинний президент Ніколас Мадуро заручається підтримкою Росії та озброює армію. У провінції Британська Колумбія неподалік від міста Калгарі товарний потяг зійшов з рейок. Троє людей загинуло: інженер потягу, провідник та його стажер.
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Джерело: 24 канал
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