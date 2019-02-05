Випуск новин за 10:00: Протести у Венесуелі. Аварія потяга у Канаді

У випуску новин за 5 лютого станом на 10:00 – у Венесуелі не вщухають протести проти диктатури. Чинний президент Ніколас Мадуро заручається підтримкою Росії та озброює армію. У провінції Британська Колумбія неподалік від міста Калгарі товарний потяг зійшов з рейок. Троє людей загинуло: інженер потягу, провідник та його стажер.

Також у випуску: За останню добу проросійські бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У Китаї зустрічають Новий рік – найдовше та найважливіше свято у Східній культурі. На Київщині внаслідок пожежі згоріло 12 квартир.