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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      Випуск новин за 10:00: Протести у Венесуелі. Аварія потяга у Канаді

      Випуск новин 1 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 лютого станом на 10:00 – у Венесуелі не вщухають протести проти диктатури. Чинний президент Ніколас Мадуро заручається підтримкою Росії та озброює армію. У провінції Британська Колумбія неподалік від міста Калгарі товарний потяг зійшов з рейок. Троє людей загинуло: інженер потягу, провідник та його стажер.

      Також у випуску:

      За останню добу проросійські бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. 

      У Китаї зустрічають Новий рік – найдовше та найважливіше свято у Східній культурі.

      На Київщині внаслідок пожежі згоріло 12 квартир.

      Теги: Випуск новин Венесуела Протести Залізниця
      Джерело: 24 канал
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