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      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
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      Выпуск новостей за 10:00: Птичий грипп в Украине. Приезд Помпео в Украину

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 10:00 – по данным Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов, птичий грипп обнаружили еще 18 января на Винниччине, когда там погибло почти 5 тысяч голов птицы. Госсекретарь США Майк Помпео прилетит в Киев 30 января и проведет здесь два дня.

      Также в выпуске:

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметился скандальным заявлением.

      Украинский завтрак в Давосе проходит без президента Зеленского.

      Генпрокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное производство на народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илью Киву.

      Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике
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      Теги: Майк Помпео Выпуск новостей
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