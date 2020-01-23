Выпуск новостей за 10:00: Птичий грипп в Украине. Приезд Помпео в Украину
В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 10:00 – по данным Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов, птичий грипп обнаружили еще 18 января на Винниччине, когда там погибло почти 5 тысяч голов птицы. Госсекретарь США Майк Помпео прилетит в Киев 30 января и проведет здесь два дня.
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