Випуск новин за 10:00: Пташиний грип в Україні. Приїзд Помпео в Україну
У випуску новин за 23 січня станом на 10:00 – за даними Держслужби з питань безпеки харчових продуктів, пташиний грип виявили ще 18 січня на Вінниччині, коли там загинуло майже 5 тисяч голів птиці. Держсекретар США Майк Помпео прилетить до Києва 30 січня та проведе тут два дні.
Також у випуску:
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відзначився скандальною заявою.
Український сніданок у Давосі проходить без президента Зеленського.
Генпрокурор Руслан Рябошапка відкрив кримінальне провадження на народного депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Іллю Киву.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі