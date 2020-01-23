10:49
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Випуск новин за 10:00: Пташиний грип в Україні. Приїзд Помпео в Україну

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 січня станом на 10:00 – за даними Держслужби з питань безпеки харчових продуктів, пташиний грип виявили ще 18 січня на Вінниччині, коли там загинуло майже 5 тисяч голів птиці. Держсекретар США Майк Помпео прилетить до Києва 30 січня та проведе тут два дні.

      Також у випуску:

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відзначився скандальною заявою.

      Український сніданок у Давосі проходить без президента Зеленського.

      Генпрокурор Руслан Рябошапка відкрив кримінальне провадження на народного депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Іллю Киву.

      Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом
      сьогодні
      5831
      Теги: Випуск новин Майк Помпео
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:45 Політичні ігри: навіщо Росія розсекретила документи Другої світової саме зараз
      Богдан Мірошниченко 74
      сьогодні , 10:00 Никакого транзита власти в России нет
      Блоги 898
      3 січня , 10:00 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8432
      22 січня , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      910
      сьогодні , 08:40 Які країни наймогутніші в світі, – USNews
      Блоги 519
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук