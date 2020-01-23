Випуск новин за 10:00: Пташиний грип в Україні. Приїзд Помпео в Україну

У випуску новин за 23 січня станом на 10:00 – за даними Держслужби з питань безпеки харчових продуктів, пташиний грип виявили ще 18 січня на Вінниччині, коли там загинуло майже 5 тисяч голів птиці. Держсекретар США Майк Помпео прилетить до Києва 30 січня та проведе тут два дні.

Також у випуску: Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відзначився скандальною заявою. Український сніданок у Давосі проходить без президента Зеленського. Генпрокурор Руслан Рябошапка відкрив кримінальне провадження на народного депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Іллю Киву.