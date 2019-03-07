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      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 10:00: Расследование в "Укроборонпроме". Пожар в Днепре

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 10:00 – Генеральная прокуратура, СБУ, НАБУ и ГБР проверят и дадут правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок. На Днепропетровщине полностью сгорел завод по изготовлению пластиковых изделий.

      Также в выпуске:

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      Соломенский районный суд Киева арестовал директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса и назначил залог в 7 миллионов гривен.

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      Теги: Укроборонпром Пожар Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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