Выпуск новостей за 10:00: Расследование в "Укроборонпроме". Пожар в Днепре
В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 10:00 – Генеральная прокуратура, СБУ, НАБУ и ГБР проверят и дадут правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок. На Днепропетровщине полностью сгорел завод по изготовлению пластиковых изделий.
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Источник: 24 канал
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