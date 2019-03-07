Выпуск новостей за 10:00: Расследование в "Укроборонпроме". Пожар в Днепре

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 10:00 – Генеральная прокуратура, СБУ, НАБУ и ГБР проверят и дадут правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок. На Днепропетровщине полностью сгорел завод по изготовлению пластиковых изделий.

Также в выпуске: В университете Шевченко уволили преподавателя, который домогался студенток. Пакет с самодельной взрывчаткой прислали в университет Глазго в Шотландии. Кандидат в президенты Анатолий Гриценко и городской глава Львова Андрей Садовый сегодня созывают пресс-конференцию. Соломенский районный суд Киева арестовал директора "Спецтехноэкспорта" Владислава Бельбаса и назначил залог в 7 миллионов гривен.