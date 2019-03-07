Випуск новин за 10:00: Розслідування в "Укроборонпромі". Пожежа у Дніпрі

У випуску новин за 7 березня станом на 10:00 – Генеральна прокуратура, СБУ, НАБУ та ДБР перевірять і нададуть правову оцінку викладеним у ЗМІ фактам порушень у сфері оборонних закупівель. На Дніпропетровщині вщент вигорів завод з виготовлення пластикових виробів.

Також у випуску: В університеті Шевченка звільнили викладача, який домагався студенток. Пакет з саморобною вибухівкою прислали до університету Глазго у Шотландії. Кандидат у президенти Анатолій Гриценко та міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні скликають прес-конференцію. Солом'янскький районний суд Києва заарештував директора "Спецтехноекспорту" Владислава Бельбаса і призначив заставу в 7 мільйонів гривень.