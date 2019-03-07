Випуск новин за 10:00: Розслідування в "Укроборонпромі". Пожежа у Дніпрі
У випуску новин за 7 березня станом на 10:00 – Генеральна прокуратура, СБУ, НАБУ та ДБР перевірять і нададуть правову оцінку викладеним у ЗМІ фактам порушень у сфері оборонних закупівель. На Дніпропетровщині вщент вигорів завод з виготовлення пластикових виробів.
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В університеті Шевченка звільнили викладача, який домагався студенток.
Пакет з саморобною вибухівкою прислали до університету Глазго у Шотландії.
Кандидат у президенти Анатолій Гриценко та міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні скликають прес-конференцію.
Солом'янскький районний суд Києва заарештував директора "Спецтехноекспорту" Владислава Бельбаса і призначив заставу в 7 мільйонів гривень.
Джерело: 24 канал
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