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      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ РЫНОК ЗЕМЛИ
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      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ РЫНОК ЗЕМЛИ

      Выпуск новостей за 10:00: Разминирование у Петровского. Встреча Ермака с экс-помощником Трампа

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 10:00 – на участке Петровское-Богдановка продолжается второй этап разведения сил. Пиротехники уже обследовали территорию площадью более 2 гектаров. На участке нашли 19 мин и снарядов. Помощник президента Андрей Ермак встретился с американским лоббистом, экс-помощником Дональда Трампа – Брайаном Ланза.

      Также в выпуске:

      В российском МИДе цинично отрицают любую причастность России к сбиванию рейса МН17. И ставят под сомнение работу международных следователей.

      В Венеции объявили чрезвычайное положение. Все из-за масштабных подтоплений в городе. Обильные ливни, которые пришли сюда еще в начале недели, привели к рекордному подъему воды – почти до двух метров.

      Высший антикоррупционный суд еще на два месяца оставил под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого подозревают во взяточничестве.

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      Теги: Война на Донбассе Юрий Гримчак Разведение войск Выпуск новостей
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