Випуск новин за 10:00: Розмінування біля Петрівського. Зустріч Єрмака з експомічником Трампа

У випуску новин за 15 листопада станом на 10:00 – на ділянці Петрівське-Богданівка триває другий етап розведення сил. Піротехніки вже обстежили територію площею понад 2 гектари. На ділянці знайшли 19 мін та снарядів. Помічник президента Андрій Єрмак зустрівся з американським лобістом, ексрадником Дональда Трампа – Брайаном Ланза.

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У російському МЗС цинічно заперечують будь-яку причетність Росії до збиття рейсу МН17. І ставлять під сумнів роботу міжнародних слідчих.

У Венеції оголосили надзвичайний стан. Все через масштабні підтоплення у місті. Рясні зливи, які завітали сюди ще на початку тижня, призвели до рекордного підйому води – майже до двох метрів.

Вищий антикорупційний суд ще на два місяці залишив під вартою колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого підозрюють у хабарництві.