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      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      Выпуск новостей за 10:00: Разведение сил на Донбассе. Зарплата учителям

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 10:00 – разведение сил на участке Петровское перенесли из-за обстрелов проросийсбких боевиков. Зарплата учителям вырастет в следующем году, но не так как обещали.

      Также в выпуске:

      На фронте снова горячо, ведь количество обстрелов растет. Это зафиксировали и представители ОБСЕ.

      Правительство приняло госбюджет до второго чтения.

      В метро Окленда в штате Калифорния спасли неосторожного пассажира, который, пытаясь пройти краем платформы, не удержался и упал на рельсы прямо перед поездом.

      blog_ava
      Было много лжи и манипуляции – Супрун о "черном" пиаре, работе в Минздраве и новом правительстве
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      Теги: Зарплата Разведение войск Выпуск новостей
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