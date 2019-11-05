Выпуск новостей за 10:00: Разведение сил на Донбассе. Зарплата учителям
В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 10:00 – разведение сил на участке Петровское перенесли из-за обстрелов проросийсбких боевиков. Зарплата учителям вырастет в следующем году, но не так как обещали.
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В метро Окленда в штате Калифорния спасли неосторожного пассажира, который, пытаясь пройти краем платформы, не удержался и упал на рельсы прямо перед поездом.
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