Выпуск новостей за 10:00: Разведение сил на Донбассе. Зарплата учителям

В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 10:00 – разведение сил на участке Петровское перенесли из-за обстрелов проросийсбких боевиков. Зарплата учителям вырастет в следующем году, но не так как обещали.

Также в выпуске: На фронте снова горячо, ведь количество обстрелов растет. Это зафиксировали и представители ОБСЕ. Правительство приняло госбюджет до второго чтения. В метро Окленда в штате Калифорния спасли неосторожного пассажира, который, пытаясь пройти краем платформы, не удержался и упал на рельсы прямо перед поездом.