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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Випуск новин за 10:00: Розведення сил на Донбасі. Зарплата вчителям

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 листопада станом на 10:00 – hозведення сил на ділянці Петрівське перенесли через обстріли проросійсбких бойовиків. Зарплата вчителям зросте наступного року, але не так як обіцяли.

      Також у випуску:

      На фронті знову гаряче, адже кількість обстрілів зростає. Це зафіксували і представники ОБСЄ.

      Уряд ухвалив держбюджет до другого читання.

      В метро Окленда у штаті Каліфорнія врятували необачного пасажира, який намагаючись пройти краєм платформи не втримався і впав на колії прямо перед потягом.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Розведення військ Зарплата
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