Випуск новин за 10:00: Розведення сил на Донбасі. Зарплата вчителям
У випуску новин за 5 листопада станом на 10:00 – hозведення сил на ділянці Петрівське перенесли через обстріли проросійсбких бойовиків. Зарплата вчителям зросте наступного року, але не так як обіцяли.
Також у випуску:
На фронті знову гаряче, адже кількість обстрілів зростає. Це зафіксували і представники ОБСЄ.
Уряд ухвалив держбюджет до другого читання.
В метро Окленда у штаті Каліфорнія врятували необачного пасажира, який намагаючись пройти краєм платформи не втримався і впав на колії прямо перед потягом.
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