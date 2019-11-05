Випуск новин за 10:00: Розведення сил на Донбасі. Зарплата вчителям

У випуску новин за 5 листопада станом на 10:00 – hозведення сил на ділянці Петрівське перенесли через обстріли проросійсбких бойовиків. Зарплата вчителям зросте наступного року, але не так як обіцяли.

Також у випуску: На фронті знову гаряче, адже кількість обстрілів зростає. Це зафіксували і представники ОБСЄ. Уряд ухвалив держбюджет до другого читання. В метро Окленда у штаті Каліфорнія врятували необачного пасажира, який намагаючись пройти краєм платформи не втримався і впав на колії прямо перед потягом.