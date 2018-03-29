Выпуск новостей за 10:00: Российский "гумконвой". Реконструкция дорог в ЕС
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 10:00 – 75 колонна российского груза незаконно направляется на территорию Украины. ЕС реконструирует дороги для быстрой переброски танков и другой тяжелой военной техники.
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Источник: 24 Канал
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