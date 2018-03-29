Випуск новин за 10:00: Російський "гумконвой". Реконструкція доріг в ЄС
У випуску новин за 29 березня станом на 10:00 – 75 колона російського вантажу незаконно прямує на територію України. ЄС реконструює дороги для швидкого перекидання танків та іншої важкої військової техніки.
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Джерело: 24 Канал
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