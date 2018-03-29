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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Випуск новин за 10:00: Російський "гумконвой". Реконструкція доріг в ЄС

Випуск новин 8 Читать новость на русском

У випуску новин за 29 березня станом на 10:00 – 75 колона російського вантажу незаконно прямує на територію України. ЄС реконструює дороги для швидкого перекидання танків та іншої важкої військової техніки.

Також у випуску:

Найімовірнішою версією пожежі у "Зимовій вишні" є несправна система пожежогасіння.

В одеському суді повернулися до трагедії в таборі Вікторія.

У Києві спецслужби викрили угрупування, яке виготовляло закордонні паспорти бойовикам.

Теги: Війна на Донбасі Євросоюз Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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