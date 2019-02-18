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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 10:00: Санкции в отношении России. Состояние Сергея Скрипаля

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей от 18 февраля по состоянию на 10:00 – в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции в отношении России из-за военной агрессии в Азовском море. Ухудшилось состояние Сергея Скрипаля, которого попытались отравить российские спецслужбы в марте прошлого года.

      Также в выпуске:

      Пострадавшие от взрывов в Балаклее требуют денежной компенсации.

      Глава Европейского совета Дональд Туск приедет на годовщину расстрелов Майдана.

      Белый Дом попросил власти Японии выдвинуть Дональда Трампа номинантом на Нобелевскую премию мира.

      blog_ava
      США и ЕС могут пугать Россию санкциями с определенной целью, – эксперт
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      Теги: Новости Украины Отравление Сергея Скрипаля Санкции Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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