Выпуск новостей за 10:00: Санкции в отношении России. Состояние Сергея Скрипаля

В выпуске новостей от 18 февраля по состоянию на 10:00 – в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции в отношении России из-за военной агрессии в Азовском море. Ухудшилось состояние Сергея Скрипаля, которого попытались отравить российские спецслужбы в марте прошлого года.

Также в выпуске: Пострадавшие от взрывов в Балаклее требуют денежной компенсации. Глава Европейского совета Дональд Туск приедет на годовщину расстрелов Майдана. Белый Дом попросил власти Японии выдвинуть Дональда Трампа номинантом на Нобелевскую премию мира.