Выпуск новостей за 10:00: Санкции в отношении России. Состояние Сергея Скрипаля
В выпуске новостей от 18 февраля по состоянию на 10:00 – в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции в отношении России из-за военной агрессии в Азовском море. Ухудшилось состояние Сергея Скрипаля, которого попытались отравить российские спецслужбы в марте прошлого года.
Также в выпуске:
Пострадавшие от взрывов в Балаклее требуют денежной компенсации.
Глава Европейского совета Дональд Туск приедет на годовщину расстрелов Майдана.
Белый Дом попросил власти Японии выдвинуть Дональда Трампа номинантом на Нобелевскую премию мира.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии