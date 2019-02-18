Випуск новин за 10:00: Санкції щодо Росії. Стан Сергія Скрипаля
У випуску новин за 18 лютого станом на 10:00 – у Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС обговорять нові санкції щодо Росії через військову агресію в Азовському морі. Погіршився стан Сергія Скрипаля, якого спробували отруїти російські спецслужби у березні минулого року.
Також у випуску:
Постраждалі від вибухів у Балаклії вимагають грошової компенсації.
Глава Європейської ради Дональд Туск приїде на річницю розстрілів Майдану.
Білий Дім попросив владу Японії висунути Дональда Трампа номінантом на Нобелівську премію миру.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі