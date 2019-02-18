Випуск новин за 10:00: Санкції щодо Росії. Стан Сергія Скрипаля

У випуску новин за 18 лютого станом на 10:00 – у Брюсселі міністри закордонних справ країн ЄС обговорять нові санкції щодо Росії через військову агресію в Азовському морі. Погіршився стан Сергія Скрипаля, якого спробували отруїти російські спецслужби у березні минулого року.

Також у випуску: Постраждалі від вибухів у Балаклії вимагають грошової компенсації. Глава Європейської ради Дональд Туск приїде на річницю розстрілів Майдану. Білий Дім попросив владу Японії висунути Дональда Трампа номінантом на Нобелівську премію миру.