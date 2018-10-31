Выпуск новостей за 10:00: Сбитие грабителя в Киеве. Масштабный пожар в Италии

В выпуске новостей за 31 октября состоянием на 10:00 – ночью в Киеве полицейские наехали на мужчину, который ограбил прохожего. Нарушитель перепрыгнул через забор на бульваре Тараса Шевченко и буквально влетел на капот автомобиля патрульных, его в тяжелом состоянии госпитализировали. 300 элитных автомобилей сгорели в Италии в масштабном пожаре, он возник в порту Савона, который затопила морская

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