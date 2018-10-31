Випуск новин за 10:00: Збиття грабіжника в Києві. Масштабна пожежа в Італії

У випуску новин за 31 жовтня станом на 10:00 – вночі у Києві поліцейські наїхали на чоловіка, який пограбував перехожого. Порушник перестрибнув через паркан на бульварі Тараса Шевченка і буквально влетів на капот автомобіля патрульних, його у важкому стані госпіталізували. 300 елітних автівок згоріли в Італії в масштабній пожежі, вона виникла в порту Савона, який затопила морська вода.

Також у випуску: Мешканці житлового комплексу "Мега Сіті" перекрили Харківське шосе у Києві через те, що їм ще вчора вранці відключили світло. Так звані вибори на Донбасі незаконні та суперечать Мінським домовленостям, саку заяву зробила вісімка держав на Раді безпеки ООН. Миколаївські фермери створили загін самооборони для протидії рейдерам.