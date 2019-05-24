Выпуск новостей за 10:00: Синод ПЦУ. Торнадо в США

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 10:00 – предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний созвал священный Синод ПЦУ. В США по меньшей мере три человека погибли в результате разрушительного торнадо.

Также в выпуске: Пророссийские боевики за прошедшие сутки 11 раз открывали огонь по позициям украинских сил. Один наш военный в результате обстрелов получил ранения. В Украине стартовала парламентская предвыборная кампания. Сенат США предлагает увеличить помощь Украине до 300 миллионов долларов.

Источник: 24 канал