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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Випуск новин за 10:00: Синод ПЦУ. Торнадо у США

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 травня станом на 10:00 – предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній скликав священний Синод ПЦУ. У США щонайменше три людини загинули внаслідок руйнівного торнадо.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики минулої доби 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. Один наш військовий внаслідок обстрілів зазнав поранень.

      В Україні стартувала парламентська передвиборча кампанія.

      Сенат США пропонує збільшити безпекову допомогу Україні до 300 мільйонів доларів.

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      Головні новини 23 травня: петиція про відставку Зеленського, старт виборчого процесу в Раду
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Православна церква України Торнадо у США
      Джерело: 24 канал
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