Випуск новин за 10:00: Синод ПЦУ. Торнадо у США

У випуску новин за 24 травня станом на 10:00 – предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній скликав священний Синод ПЦУ. У США щонайменше три людини загинули внаслідок руйнівного торнадо.

Також у випуску: Проросійські бойовики минулої доби 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. Один наш військовий внаслідок обстрілів зазнав поранень. В Україні стартувала парламентська передвиборча кампанія. Сенат США пропонує збільшити безпекову допомогу Україні до 300 мільйонів доларів.

Джерело: 24 канал