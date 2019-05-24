Випуск новин за 10:00: Синод ПЦУ. Торнадо у США
У випуску новин за 24 травня станом на 10:00 – предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній скликав священний Синод ПЦУ. У США щонайменше три людини загинули внаслідок руйнівного торнадо.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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