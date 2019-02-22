Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на Донбассе. Схема незаконного ввоза авто

В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 10:00 – на фронте трое наших военных получили ранения из-за обстрелов боевиков, в целом российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Государственное бюро расследований разоблачило схему, по которой в Украину незаконно ввозили элитные авто. Машины въезжали в Украину с документами дипломатических представительств.

Также в выпуске: 22 февраля – последний шанс растаможить машину на еврономерах со скидкой в 50%. На Крещатике перевернулась фура с кирпичом. В Харькове горожане устроили акции протеста, чтобы заставить власть отменить подорожание проезда в электротранспорте.