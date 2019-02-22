11:32
22 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый враг медицины РФ. Скучное выступление Путина
      Вєсті Кремля
      23:15, 21 февраля
      Вести.UA: Супергерой по-украински. Вредные дела депутатов
      Вєсті.UA
      20:39, 21 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы-взяточники Украины
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Советские пищевые привычки
      Згадати все
      14:44, 21 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на Донбассе. Схема незаконного ввоза авто

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 10:00 – на фронте трое наших военных получили ранения из-за обстрелов боевиков, в целом российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Государственное бюро расследований разоблачило схему, по которой в Украину незаконно ввозили элитные авто. Машины въезжали в Украину с документами дипломатических представительств.

      Также в выпуске:

      22 февраля – последний шанс растаможить машину на еврономерах со скидкой в 50%.

      На Крещатике перевернулась фура с кирпичом.

      В Харькове горожане устроили акции протеста, чтобы заставить власть отменить подорожание проезда в электротранспорте.

      blog_ava
      Заканчивается льготный период растаможки евроблях: что делать дальше
      сегодня
      53413
      Теги: Война на Донбассе Транспорт Украина – Россия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Президент вже не матиме значення, або Як українці самі собі риють яму
      сегодня , 10:34 Президент вже не матиме значення, або Як українці самі собі риють яму
      Віталій Шабунін 208
      Фура с кирпичом перевернулась на Крещатике: фото и видео
      сегодня , 09:57 Фура с кирпичом перевернулась на Крещатике: фото и видео
      213
      Покарання за підкуп виборців можуть посилити: кінець "гречки"?
      сегодня , 10:01 Покарання за підкуп виборців можуть посилити: кінець "гречки"?
      Ольга Бродська 179
      Это Hitman: за кого воюет на Донбассе гражданин Молдовы и что означает "тот самый палец"
      сегодня , 08:40 Это Hitman: за кого воюет на Донбассе гражданин Молдовы и что означает "тот самый палец"
      Ольга Омельянчук 1125
      Главные новости 21 февраля: полковник Нацгвардии бил ногами майдановца и план на выборы от РФ
      сегодня , 08:01 Главные новости 21 февраля: полковник Нацгвардии бил ногами майдановца и план на выборы от РФ
      1345
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук