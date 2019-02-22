Випуск новин за 10:00: Ситуація на Донбасі. Схема незаконного ввезення авто

У випуску новин за 22 лютого станом на 10:00 – на фронті троє наших військових отримали поранення через обстріли бойовиків, загалом російські найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Державне бюро розслідувань викрило схему, за якою в Україну незаконно ввозили елітні авто. Машини в'їжджали в Україну з документами дипломатичних представництв.

Також у випуску: 22 лютого – останній шанс розмитнити машину на єврономерах зі знижкою у 50%. На Хрещатику перекинулася фура з цеглою. У Харкові містяни влаштували акції протесту, щоб змусити владу скасувати подорожчання проїзду в електротранспорті.