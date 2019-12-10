Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Авиакатастрофа в Чили
В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 10:00 – на Донбассе погибли три украинских военных. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве. По дороге в Антарктиду сначала исчез с радаров, а затем потерпел катастрофу самолет военно-воздушных сил (ВВС) Чили. На его борту находились 38 человек.
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