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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Авіакатастрофа у Чилі

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 грудня станом на 10:00 – на Донбасі загинули троє українських військових. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Дорогою до Антарктиди спершу зник із радарів, а потім зазнав катастрофи літак військово-повітряних сил (ВПС) Чилі. На його борту перебували 38 людей.

      Також у випуску:

      На Житомирщині другу добу шукають двох втікачів з Райківської колонії. Вони скоїли втечу у ніч проти понеділка.

      "Варта на Банковій" згортає свій табір, бо здачі інтересів не було.

      У Парижі лідери поговорили і про постачання в Україну газу. Путін пообіцяв продавати блакитне паливо Україні на чверть дешевше.

      Як Путіну 6 людей в туалеті допомагали та інші жарти соцмереж про нормандський саміт
      сьогодні
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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин авіація Чилі
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