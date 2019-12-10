Випуск новин за 10:00: Ситуація на фронті. Авіакатастрофа у Чилі
У випуску новин за 10 грудня станом на 10:00 – на Донбасі загинули троє українських військових. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Дорогою до Антарктиди спершу зник із радарів, а потім зазнав катастрофи літак військово-повітряних сил (ВПС) Чилі. На його борту перебували 38 людей.
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