Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Боевики Вагнера
В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки Украина потеряла одного своего защитника, еще двое ранены. Враги на Донбассе получают пополнение, боевики группы Вагнера едут в Донецк.
Также в выпуске:
Трамп готовится к встрече с Ким Чен Ыном.
Руководителя "РИА Новости-Украина" Вышинского этапируют в Херсон.
Палестина отозвала своего представителя из США.
Источник: 24 Канал
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